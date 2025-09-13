ผอ.ปชป.เสียใจแต่ไม่เสียกำลังใจ หลัง"เฉลิมชัย"ลาออก เชื่อผู้บริหารคนใหม่สานต่อภารกิจพรรคได้

นายธนิตพล ไชยนันทน์ ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงสถานการณ์ภายในพรรคประชาธิปัตย์ หลังจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคอย่างกะทันหัน ว่า การลาออกของหัวหน้าพรรคเป็นช่วงที่พรรคกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 4 เดือน ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ การเปลี่ยนแปลงนี้แม้จะทำให้รู้สึกเสียใจบ้างแต่ไม่ได้ทำให้เสียกำลังใจ เพราะทุกคนยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคเป็นหลัก และเชื่อว่าผู้บริหารคนใหม่จะสานต่อภารกิจนี้ได้อย่างต่อเนื่อง
นายธนิตพล ยืนยันว่า การสรรหาหัวหน้าพรรคคนใหม่จะดำเนินการตามกระบวนการภายในพรรคอย่างโปร่งใส โดยการประชุมใหญ่ของพรรคจะต้องจัดขึ้นภายใน 60 วัน เพื่อให้สมาชิกเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่ประชุม คุณสมบัติของผู้สมัครหัวหน้าพรรคต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และต้องเป็นสมาชิกพรรคมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม กฎข้อบังคับเรื่องระยะเวลาเป็นสมาชิกพรรค 2 ปี สามารถยกเว้นได้หากที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ
เมื่อถามถึงความกังวลว่า สส. จะไหลออกจากพรรคเพื่อไปสังกัดพรรคอื่นในช่วงใกล้เลือกตั้ง ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ ยอมรับว่า ปัญหานี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกพรรคการเมืองในทุกสมัย แต่ย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังคงเข้มแข็ง และพร้อมจะเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศต่อไป
ทั้งนี้ นายธนิตพล ได้ให้กำลังใจสมาชิกพรรคทุกคนว่าไม่ต้องกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าพรรคยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์เดิม พร้อมที่จะเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป