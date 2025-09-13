จีนตั้งเป้าขายรถยนต์ปีนี้ 32.3 ล้านคัน ตามแผนหนุนอุตฯ ยานยนต์

กระทรวงอุตสาหกรรมของจีนเปิดเผยว่า จีนตั้งเป้าการขายรถยนต์ทั้งหมดที่ 32.3 ล้านคันในปี 2568 ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีน (CAAM) ที่ 32.9 ล้านคัน
การประกาศเป้าหมายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ร่วมกับอีก 7 หน่วยงานของรัฐบาล
สำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicles) ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 15.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ต่ำกว่าการคาดการณ์ของ CAAM ที่ 16 ล้านคัน
นอกจากนี้ แผนดังกล่าวยังระบุถึงการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 3 พร้อมความพยายามปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนน กรอบประกันภัย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน แผนยังครอบคลุมมาตรการเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม และส่งเสริมสภาพแวดล้อมตลาดที่เป็นระเบียบ
ก่อนหน้านี้ กระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า จะเริ่มแคมเปญระยะ 3 เดือนเพื่อปราบปรามการโฆษณาเท็จและความผิดปกติอื่น ๆ ในตลาดออนไลน์ของอุตสาหกรรมยานยนต์
มาตรการปราบปรามดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กฎระเบียบในตลาดรถยนต์จีนซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก เข้มงวดขึ้นในเดือนพฤษภาคม เพื่อลดผลกระทบจากสงครามราคาที่ยืดเยื้อซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์