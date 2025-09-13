คลังแก้หนี้นอกระบบแล้วเกือบ 9 หมื่นราย มูลค่ากว่า 2.6 พันล้าน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลังที่ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นั้น
ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 กันยายน 2568 มีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินผ่านมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ ข้างต้น ไปแล้วจำนวน 89,238 ราย ยอดอนุมัติรวมทั้งสิ้น 2,689.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินการ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568 จำนวน 1,222 ราย และมียอดอนุมัติเพิ่มขึ้น 33.24 ล้านบาท
สำหรับการดำเนินการแก้หนี้ดังกล่าว ผ่านมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ ได้แก่
- โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน
- สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ
- สินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน
- มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
- สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ และ
- สินเชื่อสร้างเครดิต สร้างโอกาส
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อยในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบจากเจ้าหนี้นอกระบบที่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมทั้งยังเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบสามารถเข้ามาให้บริการสินเชื่อในระบบอย่างถูกกฎหมาย
โดยปัจจุบัน ณ เดือนสิงหาคม 2568 มีนิติบุคคล (บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้ว 1,161 ราย ใน 75 จังหวัด และ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2568 มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยสะสมทั้งสิ้น 5,272,976 บัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 52,890.49 ล้านบาท โดยเป็นยอดสินเชื่อคงค้าง 382,337 บัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 7,525.33 ล้านบาท
ทั้งนี้ นิติบุคคลที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถดูข้อมูลการยื่นคำขออนุญาตได้ที่ www.1359.go.th หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1359