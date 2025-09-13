"ราเมศ"ยกข้อบังคับพรรค ยัน"อภิสิทธิ์"สมัครชิง หน.ปชป.ได้

นายราเมศ รัตนะเชวง อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกพรรค กล่าวถึงกระบวนการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ในประเด็นเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นั้น หลักการในเรื่องนี้พรรคเปิดกว้างให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการเสนอตัวเข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค รวมถึงกรณีบุคคลที่เคยเป็น กรรมการบริหารพรรค เคยเป็นรัฐมนตรีในนามพรรค เคยเป็น สส. ในนามพรรค หากปัจจุบันยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเนื่องจากได้ลาออกไปก่อนหน้านี้ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วสามารถเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคได้เลย ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี และไม่ต้องยกเว้นข้อบังคับแต่อย่างใด
อย่างเช่นกรณีของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ได้ลาออกจากพรรคไปก่อนหน้านี้ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็สามารถเสนอชื่อลงแข่งขันเป็นหัวหน้าพรรคได้เลย เนื่องจากเคยเป็นหัวหน้าพรรค เคยเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรค เคยเป็น สส. ในนามพรรค ไม่มีเหตุจำเป็นต้องงดเว้นข้อบังคับแต่อย่างใด เป็นไปตามข้อบังคับพรรคข้อที่ 30 ที่ระบุให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่สมาชิกที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหารพรรค (2) เป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการสาขาพรรค (3)เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรค (4) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรีในนามพรรค (5) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่พรรคส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง
นายราเมศ กล่าวต่อว่า ขณะนี้พรรคอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เชื่อว่าการเปิดกว้างให้สมาชิกพรรค อดีตสมาชิกพรรคที่ประสงค์จะกลับเข้ามาร่วมงานกับพรรค เป็นแนวทางที่ดีในการนำพาพรรคก้าวไปข้างหน้าได้ ซึ่งกระบวนเลือกตั้งก็จะเป็นไปตามข้อบังคับพรรค โดยส่วนตัวตนและนายชวน หลีกภัย รวมถึงสมาชิกพรรคเป็นจำนวนมากที่ต้องการสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคในสถานการณ์เช่นนี้ เชื่อว่าจะสามารถนำพาพรรคไปในวันข้างหน้าได้
ส่วนการลาออกจากหัวหน้าพรรคของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เคารพในการตัดสินใจของท่าน และโดยส่วนตัวได้ร่วมงานกับนายเฉลิมชัย มาเป็นเวลานาน ท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ทุ่มเททำงานให้พรรคมาโดยตลอด ก่อนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรค ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสำคัญอีกคนหนึ่งคือนายเฉลิมชัย ที่สนับสนุนงานของพรรคในทุกเรื่องทุกคนทราบดี ตนได้ส่งข้อความไปหานายเฉลิมชัย เป็นกำลังใจให้และไม่ว่านายเฉลิมชัย จะอยู่ในสถานะใดในพรรคก็ยังรักและเคารพเช่นเดิม