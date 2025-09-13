"สีหศักดิ์"ระบุ เปิด-ปิดด่านชายแดน ความปลอดภัยประชาชนสำคัญที่สุด

เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าพบแกนนำพรรคภูมิใจไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายรัฐบาลเพื่อเตรียมแถลงต่อรัฐสภา
นายสีหศักดิ์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการเปิด-ปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า จะต้องพิจารณาจากผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เป็นหลัก โดยยอมรับว่าผลการประชุมที่ออกมานั้นดี แต่สิ่งสำคัญคือต้องรอดูว่าฝ่ายกัมพูชาจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำร่วมกันหรือไม่
อย่างไรก็ตาม นายสีหศักดิ์ ย้ำว่า ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณา และแม้ว่าที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาอาจไม่ปฏิบัติตามผลการประชุมทวิภาคี แต่ครั้งนี้มีท่าทีที่ดีขึ้น ซึ่งก็ต้องรอพิสูจน์ในทางปฏิบัติต่อไป
เมื่อถามว่า การมีรัฐบาลใหม่จะทำให้กัมพูชาตอบรับผลการประชุมดีขึ้นหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ก็หวังเช่นนั้น เพราะความจริงใจเป็นเรื่องสำคัญ