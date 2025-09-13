ชวนผู้ประกันตน ม.33 – ม.39 ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี 14 รายการ

สำนักงานประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี 14 รายการ กับโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการตามสิทธิประกันสังคม เพื่อค้นหาความเสี่ยงป้องกันและรักษาโรคได้ทันท่วงที
สำหรับสิทธิตรวจสุขภาพ 14 รายการ อาทิ ไขมันและน้ำตาลในเลือด ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ ฯลฯ
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
