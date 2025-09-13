ยูเอ็นรับรองปฏิญญาขั้นตอนแก้ปัญหาอิสราเอล-ปาเลสไตน์

สมัชชาสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นจีเอ (UNGA) ลงมติอย่างท่วมท้นเมื่อวานนี้ เห็นชอบปฏิญญากำหนดขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม มีกรอบเวลาชัดเจน และย้อนกลับไม่ได้ ที่จะนำไปสู่แนวทาง 2 รัฐ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์
ปฏิญญานี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ปฏิญญานิวยอร์กว่าด้วยการแก้ปัญหาอย่างสันติในประเด็นปาเลสไตน์และการปฏิบัติตามแนวทาง 2 รัฐ มีความยาว 7 หน้า เป็นผลจากการประชุมนานาชาติที่ยูเอ็นเมื่อเดือนกรกฎาคม โดยมีซาอุดีอาระเบียและฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ หวังยุติความขัดแย้งที่ดำเนินมาหลายทศวรรษ แต่สหรัฐฯ และอิสราเอลคว่ำบาตรไม่เข้าร่วม
เนื้อหาปฏิญญาเรียกร้องให้ยูเอ็นจีเอประณามการที่ฮามาสทำร้ายพลเรือนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เรียกร้องให้มีการดำเนินการร่วมกันเพื่อยุติสงครามในกาซาเพื่อบรรลุการแก้ไขที่เป็นธรรม สันติ และยั่งยืนให้แก่ความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามแนวทาง 2 รัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิญญาระบุด้วยว่า ฮามาสจะต้องปล่อยตัวประกันทั้งหมด จะต้องยุติการปกครองในกาซาและส่งมอบอาวุธให้แก่องค์การบริหารปาเลสไตน์ โดยมีนานาชาติเข้าไปดูแลและสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การมีรัฐปาเลสไตน์ที่มีอธิปไตยและเป็นเอกราช
ยูเอ็นจีเอ ซึ่งกำลังเปิดสมัยประชุมครั้งที่ 80 ระหว่างวันที่ 9-30 กันยายน 2568ได้ลงมติปฏิญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 กันยายน ตามเวลานครนิวยอร์กของสหรัฐฯ เห็นชอบ 142 เสียง คัดค้าน 10 เสียง และงดออกเสียง 12 เสียง โดยมีขึ้นก่อนที่ผู้นำโลกจะประชุมในวันที่ 22 กันยายน นอกรอบการประชุมสัปดาห์ผู้นำ (High Level Week) ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน ซึ่งคาดว่า อังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย และ เบลเยียม ใช้การประชุมสัปดาห์ผู้นำประกาศยอมรับรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการ
ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลโพสต์ข้อความในแพลตฟอร์ม X ระบุว่า อิสราเอลขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อปฎิญญาดังกล่าว ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ยูเอ็นจีเอเป็นละครการเมืองที่หลุดออกไปจากความเป็นจริงไปมากแค่ไหน เพราะเนื้อหาในปฏิญญาไม่มีแม้แต่ประโยคเดียวที่พูดถึงกลุ่มฮามาสว่าเป็นองค์กรก่อการร้าย