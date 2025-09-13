"บิ๊กตู่"ส่งดอกไม้อวยพรวันเกิด "อนุทิน" แกนนำ-สส.ภท.แห่ยินดี-อวยพรคึกคัก

บรรยากาศที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา เต็มไปด้วยสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว เนื่องจากในวันนี้ เป็นวันเกิดครบรอบ 59 ปี ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ทำให้มีบรรดานักการเมืองและนักธุรกิจต่างส่งดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรมาแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และ สมาคมมิตรภาพไทย-จีน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีช่อดอกไม้ของ อาลก โลเฮีย ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Indorama Ventures , นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ นายกสภาวิศวกร และเพื่อนนักธุรกิจต่างชาติอีกด้วย
ขณะที่ในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ จะมีการประชุมพรรคฯ ในเวลา 17.00 น. โดยจะมีแกนนำพรรคร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่นายอนุทิน ด้วย
ทั้งนี้ ในช่วงเที่ยง แกนนำ กรรมการบริหารและ สส. พรรคภูมิใจไทย ทยอยเดินทางมายังที่ทำการพรรค อาทิ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรค นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรค นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค และนายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง
ขณะที นายประสาน หวังรัตนปราณี อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (อนุทิน ชาญวีรกูล) นำรูปปั้นม้าพลังศึก 8 ตัว ซึ่งหมายถึง ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า และโชคลาภ และพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสิน จากวัดโพธิ์เผือก ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดอยุธยา โดยด้านหลังมีข้อความระบุว่า "มหาอำนาจ แคล้วคลาด ปลอดภัย ความสุข ความเจริญ จงมีแก่ท่าน" มามอบให้นายอนุทิน ด้วย