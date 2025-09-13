แผ่นดินไหว 7.4 คาบสมุทรคัมชัตกาของรัสเซีย เตือนภัยสึนามิ!

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ว่า สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (ยูเอสจีเอส) ตรวจพบการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 7.4 แมกนิจูด มีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลราว 39.5 กิโลเมตร ห่างจากเมืองเปโตรพาฟลอฟสก์-คัมชัตสกี บนคาบสมุทรคัมชัตกา ที่อยู่ทางตะวันออกไกลของรัสเซีย ออกไปทางตะวันออกอีกราว 111 กิโลเมตร
ขณะที่ศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐฯ (พีทีดับเบิลยูซี) เตือนภัยการเกิดสึนามิความสูงราว 1 เมตร ตลอดแนวชายฝั่งของรัสเซีย ส่วนชายฝั่งของญี่ปุ่น รัฐฮาวายของสหรัฐฯ และหมู่เกาะอีกหลายแห่งในมหาสมุทรแปซิฟิก มีความเสี่ยงเผชิญกับสึนามิสูงราว 30 เซนติเมตร
ทั้งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 8.8 แมกนิจูด ในบริเวณเดียวกันนี้ ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุด นับตั้งแต่ปี 2554 และส่งผลให้เกิดการเตือนภัยสึนามิตลอดแนวชายฝั่งของทุกประเทศที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก