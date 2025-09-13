"ณัฐวุฒิ"ยก"ศึกสามก๊ก"เปรียบการเมืองไทย ก๊กแดงแตกทัพแต่จะกลับมา

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า
"เวิ้งฟ้า ดาราระบำ
ข้าน้อยผู้ต้อยต่ำ นึกอยากเล่านิทาน
การเมืองสามก๊ก คราวศึกเซ็กเพ็ก
ก๊กใหญ่ธงรบสีแดง แตกกับก๊กสีน้ำเงินวางกลศึกชิงเชิงกัน ก๊กสีส้มทีแรกก็เฝ้าดู แต่ก๊กน้ำเงินเดินเกมเจรจา จนก๊กต่างขั้วปลาต่างน้ำเข้ากันได้ ตกลงจับมือล้มก๊กแดง
ก๊กแดงผูกเรือพรรคร่วมเป็นแพเตรียมฝ่าคลื่นฝืนลม ยิงธนูผู้กองใส่เรือสีน้ำเงิน มิคาดกลับถูกซ้อนกลดึงลูกธนูไปอยู่ในมือน้ำเงิน
ก๊กน้ำเงินกับส้มจับมือกันและได้ลมตะวันออก เป็นพลังลมอนุรักษ์ที่แม้แต่แม่ทัพกล้าธรรมก็บอกไม่ได้ แดงเลยพ่ายศึกแตกทัพเรือเสียหายหนัก
ก๊กน้ำเงินให้ส้มลงคะแนนโหวตเหมือนคราวขงเบ้งใช้แผนขอยืมเกงจิ๋ว ก๊กส้มให้เขาไปแล้วเชื่อว่าจะทวงคืนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่หลายคนเชื่อว่าจะโดนน้ำเงินเบี้ยว
จูกัดเหลียงน้ำเงินเดินเกมจบ ไม่รู้จะมีจิวยี่สีส้มกระอักโลหิตหรือไม่
หลังก๊กแดงแตกทัพเรือ ก๊กน้ำเงินกับก๊กส้ม ตามท้องเรื่องจะหักกัน
แล้วก๊กแดงก็กลับมา
นี่ก็ว่าไปตามนิทาน"