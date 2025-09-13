เพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่ระยอง ระดมรถดับเพลิง 10 คันเร่งสกัดไฟ

เมื่อเวลา 07.53 น. พ.ต.ท.สิทธิเดช วะสมบัติ สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าของบริษัทจีนแห่งหนึ่ง ถนนชากกลาง-มิตรประชา ชุมชน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครมาบตาพุด และใกล้เคียง รุดไประงับเหตุ
ต้นเพลิงเป็นโกดังเก็บสินค้าประเภทถุงพลาสติกที่นำมารีไซเคิล เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ลามไหม้สินค้าทั้งโกดัง พบกลุ่มควันไฟพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดำทะมึนทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมรถดับเพลิงนับ 10 คัน เร่งฉีดสกัดต้นเพลิง
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากช่วงเวลาเกิดเหตุยังไม่มีคนงานเข้าไปทำงาน สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แน่ชัดต่อไป
สำหรับบริษัทดังกล่าวเป็นโรงงานสัญชาติจีน ประกอบธุรกิจขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น