"สุชีลา การ์กี" รับตำแหน่งนายกฯ เฉพาะกาลของเนปาล เคาะ! เลือกตั้งใหม่ 5 มี.ค.69

ช่วงเย็นวานนี้ (12 ก.ย.) สุชีลา การ์กี อดีตประธานศาลฎีกาของเนปาล เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเฉพาะกาล หลังจาก นายกรัฐมนตรี เค พี ศรรมะ โอลี ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า การ์กี ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี ราม จันทรา เปาเดล และเข้าพิธีสาบานตนต่อหน้าประธานาธิบดี โดยมีคณะทูตต่างประเทศและผู้แทนอื่น ๆ เข้าร่วม
ตามหนังสือแต่งตั้ง การ์กี จะดูแลทุกกระทรวงด้วยตนเอง และรัฐบาลเฉพาะกาลของเธอมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลา 6 เดือน
ต่อมา ทำเนียบประธานาธิบดีออกแถลงการณ์ว่า สภาผู้แทนราษฎรจะถูกยุบตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของคืนวันศุกร์ ตามเวลาท้องถิ่น และได้กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปเป็นวันที่ 5 มีนาคม 2569
บรรดาพรรคการเมืองหลักและกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาประท้วงเมื่อวันที่ 8 และ 9 กันยายน ในกรุงกาฐมาณฑุและพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในวันศุกร์ ส่งผลให้การ์กี ได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ การ์กีวัย 73 ปี เป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวในเนปาลที่เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา