ราคาทองเปิดขยับลง [-50] รูปพรรณขายออก 55,450 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.02 น. ราคาทองขยับลง 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 54,550 บาท ขายออกบาทละ 54,650 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 53,454.16 บาท ขายออกบาทละ 55,450 บาท