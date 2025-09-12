DSI เผยคดี "แตงโม" คืบ 90% "อ.ปานเทพ-แม่แตงโม" ยื่นหลักฐานเพิ่ม

นางพนิดา ศิริยุทธโยธิน มารดาของ น.ส.นิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ แตงโม พร้อมนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต นำเอกสารคดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี กับนายตนุภัทร หรือ ปอ เลิศทวีวิทย์ กับพวกรวม 6 คน ซึ่งฝ่ายตัวเองได้ไปขอคัดสำเนาสำนวนพยานหลักฐานคำให้การ มามอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อประกอบการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
นางพนิดา เปิดเผยว่า วันนี้ตัวเองนำข้อมูลคำให้การของศาลมาให้คณะพนักงานสืบสวนดีเอสไอ แม้ว่าตัวเองจะยังได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากจำเลยทั้ง 6 คนในคดีแล้ว แต่ก็มองว่าเป็นคนละส่วนกัน
ด้านนายปานเทพ เปิดเผยว่า สิ่งที่ตัวเองและแม่แตงโม ติดตามขณะนี้ คือประเด็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคนบนเรือหรือไม่ โดยหากสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการช่วยเหลือจริง ก็แสดงว่าการสู้กันที่ผ่านมามีการเอื้อประโยชน์ให้กับจำเลย ซึ่งขณะนี้ยังไม่หมดเวลาในการยื่นอุทธรณ์คดี ขณะเดียวกัน ก็ทราบว่าขณะนี้ดีเอสไออยู่ระหว่างสืบสวนว่ามีเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ โดยหากดีเอสไอพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จริง และเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง สำนวนการสืบสวนนี้ก็สามารถส่งไปยัง ป.ป.ช. ได้ แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย สำนวนสืบสวนนี้ก็ส่งไปยัง ป.ป.ท. ได้ ซึ่งส่วนตัวมองว่าหากสามารถนำสืบหาพยานหลักฐานได้มากกว่านี้ ก็สามารถมีโอกาสรื้อฟื้นคดีได้
ด้าน พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนคดีแตงโม ระบุว่า การสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (9 ก.ย.) พนักงานสืบสวนได้ไปส่งภาพถ่ายสำคัญ 4 ภาพ ให้เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ตรวจสอบว่าภาพเหล่านั้นมีการแก้ไขดัดแปลงหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อได้รับพยานหลักฐาน พนักงานสืบสวนจะนำไปวิเคราะห์ร่วมกับเอกสารหลักฐานที่ได้จากหน่วยงานราชการอื่น เพื่อเตรียมลงพื้นที่ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2568 และหลังจากนั้นจะมีการประชุมคณะพนักงานสืบสวนเพื่อวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงหรือไม่ หรือมีคำให้การของพยานที่ให้การต่อศาลเป็นอย่างไรบ้าง
โดยล่าสุด พนักงานคดีพิเศษ ได้สอบปากคำพยานไว้ 2 ปาก ซึ่งพบว่ามีประเด็นที่น่าสงสัย แต่ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะเป็นความลับในสำนวน ซึ่งอาจกระทบกับผู้อื่นได้
นอกจากนี้ หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนคดีแตงโม ระบุด้วยว่า ที่ผ่านมา ตำรวจชุดทำคดีได้เคยให้ข้อมูล และให้เอกสารที่กรมสอบสวนคดีพิเศษขอไป แต่คำให้การของพยานที่ได้เอกสารมาจากศาลจังหวัดนนทบุรี ก็จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย