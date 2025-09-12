ภาคเอกชนเสนอ 7 มาตรการเร่งด่วน รับมือการแข่งขันรุนแรงในตลาดโลก

นายธนากร เกษตรสุวรรณ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วม คณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า สถานการณ์การส่งออกสินค้าจากเอเชียไปยังสหรัฐอเมริกาเริ่มมีทิศทางการเติบโตลดลงจากช่วงครึ่งปีแรก สะท้อนจากตลาดขนส่งทางทะเลในเส้นทาง Trans-Pacific Eastbound ซึ่งแม้สายการเดินเรือจะเริ่มทยอยยกเลิกเที่ยวเรือ (Blank Sailing) แต่ยังคงมีระวางเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการจองระวางเรือก่อนช่วง Golden Week ของจีนน้อยกว่าปีก่อนหน้าอย่างชัดเจน ซึ่งทดแทนด้วยการส่งสินค้าไปยังภูมิภาคอื่นของโลก และจะส่งผลการแข่งขันทางการค้าทั้งในตลาดโลกและในประเทศรุนแรงมากขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของปี แต่ประเทศไทยกลับเสียเปรียบคู่แข่งสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินอื่น อาจทำให้เสียโอกาสในการเร่งเครื่องส่งออกโค้งสุดท้ายของปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ได้เสนอ 7 มาตรการเร่งด่วน เพื่อให้รัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการ ประกอบด้วย
1) ขอให้ ธปท. กำกับดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ และสอดคล้องกับทิศทางค่าเงินของภูมิภาค
2) ขอให้รัฐบาลและ ธปท. ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ อาทิ อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ต้นทุนพลังงาน และชะลอการออกกฎหมายหรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการประกอบธุรกิจ
3) เร่งรัดการพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และเพิ่มวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า
4) เร่งแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์การค้า โดยเฉพาะปัญหาความแออัดท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นรูปธรรมและกำหนดแนวทางดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอของภาคเอกชน
5) เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลมาตรฐานสินค้านำเข้า เพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภคและให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับผู้ประกอบการในประเทศ
6) ตรวจสอบกฎแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศและนำรายได้กลับเข้าสู่ประเทศผ่านมาตรการ Double Taxation
7) สานต่อนโยบายที่ดีจากรัฐบาลที่ผ่านมา และมุ่งเน้นสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าต่อประเทศมากที่สุด