"ภูมิธรรม"โยนกองทัพตัดสินใจเปิด-ปิดด่าน อ้าง รบ.เดิมให้อำนาจผ่าน สมช.ไปแล้ว

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ยังมีข้อถกเถียงกันของประชาชน ว่าไม่อยากให้เปิดด่านชายแดน และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็ออกมาระบุว่า การหารือคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC เป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐบาลชุดเดิม ว่า ขออย่าโยนไปโยนมา เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในกรอบที่รัฐบาลและกองทัพ ซึ่งเป็นอันเดียวกันและทำมาก่อนแล้ว
พร้อมยอมรับว่า การปิดด่านเป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนด้านการค้า ซึ่งเป็นที่ทราบดีของทุกฝ่าย และขณะนี้ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ได้มอบให้กองทัพและกระทรวงกลาโหมไปดำเนินการ โดยอยู่บนหลักการว่า จะทำอย่างไรให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นกรอบที่คณะรัฐมนตรีเดิมได้ให้กรอบไว้ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจทั้งหมดเมื่อมอบอำนาจไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับทางกองทัพ
โดยในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนอีสานใต้ จะเป็นหน้าที่ของกองทัพภาคที่ 2 ส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นของกองทัพภาคที่ 1 ขณะที่จันทบุรี และตราด จะเป็นของกองกำลังป้องกันชายแดน จันทบุรีและตราด กองทัพจึงเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าจะจัดการปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อราษฎรทั้งสองฝ่ายอย่างไร โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจฝ่ายไทย ดังนั้น จะเป็นอย่างไรต่อ ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่จะต้องเข้ามา และตอนนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีใหม่เข้ามา เราก็ไม่ได้ทำอะไร และก็ไม่ได้เข้าไปดู ยกเว้นเรื่องที่มีความจำเป็น โดยย้ำว่าการจะเปิดหรือปิดด่าน ต้องไปถามกองทัพและกระทรวงกลาโหม