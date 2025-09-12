xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +5.59 จุด มูลค่าซื้อขาย 38,445.31 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 5.59 จุด หรือ +0.43% ที่ระดับ 1,293.62 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 38,445.31 ล้านบาท