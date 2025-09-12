เนปาลยังเดือด! ยอดดับพุ่งทะลุครึ่งร้อย

ตำรวจเนปาลเปิดเผยวันนี้ (12 ก.ย.) ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 51 รายแล้ว ในจำนวนนี้เป็นผู้ประท้วงอย่างน้อย 21 ราย และตำรวจอีก 3 นาย ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตระหว่างการปราบปรามการจลาจลของตำรวจเมื่อวันที่ 8 กันยายน รวมไปถึงนักโทษแหกคุกที่เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ในระหว่างหรือหลังจากพยายามหลบหนีออกจากเรือนจำ
บินอด กิมิเร โฆษกตำรวจ เปิดเผยกับสื่อต่างชาติว่า มีนักโทษประมาณ 13,500 คน หลบหนีออกจากเรือนจำหลายแห่งทั่วประเทศ โดยสบโอกาสในช่วงที่เกิดความวุ่นวายขึ้น แม้บางส่วนจะถูกจับตัวได้แล้ว แต่มีอีกกว่า 12,500 ราย ที่ยังคงลอยนวล นอกจากนี้ นักโทษแหกคุกยังพยายามข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศอินเดีย ซึ่งกองกำลังชายแดนของอินเดียจับกุมผู้หลบหนีได้เป็นจำนวนมาก
ขณะที่กองทัพเนปาลแถลงในวันนี้ว่า สามารถยึดอาวุธปืนได้มากกว่า 100 กระบอก ที่ถูกปล้นในระหว่างการจลาจล รวมถึงปืนไรเฟิลอัตโนมัติในมือของผู้ประท้วงบางส่วน
สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในเนปาล มีรายงานว่า การหารือระหว่างประธานาธิบดีเนปาล ตัวแทนกลุ่มผู้ประท้วง กองทัพ และบุคคลที่อาจมาเป็นผู้นำรัฐบาลรักษาการ ยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่กองทัพเนปาลได้ผ่อนคลายคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานหากไม่มีเหตุจำเป็น และคำสั่งเคอร์ฟิวตามการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงล่าสุด พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยตามท้องถนน