"วราวุธ" มั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้า ชาติไทยพัฒนารักษาพื้นที่เดิม-มี สส. เพิ่ม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงการทำหน้าที่ฝ่ายค้านและการเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งหน้า ว่า แนวทางของพรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับประชาชน การทำงานตลอด 2 ปีที่ผ่านมาในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นปณิธานของนายบรรหาร ศิลปอาชา ที่เราต้องการให้เบ็ดตกปลา ไม่ใช่ให้ปลากับพี่น้องประชาชน
ดังนั้น แนวทางในการเลือกตั้งครั้งหน้าของพรรคชาติไทยพัฒนา ยังเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ให้สามารถอยู่ในสังคม และสภาวะเศรษฐกิจได้ด้วยศักยภาพของตนเอง แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืน มั่นคงในระยะยาว
นายวราวุธ กล่าวถึงการเตรียมสรรหาผู้สมัครในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนา ว่า ตอนนี้มีการพูดคุยกันอยู่กับหลายๆ ฝ่าย และเชื่อมั่นว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาจะขยายจำนวน สส. ให้เกินจากที่เราเคยได้มา ซึ่งจะยึดฐานที่มั่นเดิมของพรรคชาติไทยพัฒนาไว้ให้ได้ และจะเสริมฐานที่มั่นใหม่
ทั้งนี้ เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงได้เห็นการทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนา และเราจะทำให้ครอบครัวชาติไทยพัฒนาอบอุ่นมากขึ้น เติบโตมากขึ้น โดยที่ไม่เสียพื้นที่เดิมของพวกเรา
ส่วนการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภานั้น นายวราวุธ กล่าวว่า คงจะใช้องค์ความรู้ในการเป็นรัฐมนตรีตลอด 6 ปี มาเสนอแนะและฝากข้อสังเกตให้รัฐบาล เรื่องใดที่ดีเราจะสนับสนุน เรื่องใดที่คิดว่าควรจะปรับปรุงจะเสนอแนะ ฝากความกังวล ความเป็นห่วง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมากกว่า เพราะเราไม่เชื่อในการด่าทอกัน เพราะไม่ทำให้เกิดการพัฒนา