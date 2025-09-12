ไทยเดินหน้าผลักดันชาวเขมรลักลอบอยู่ในประเทศผิด กม.กลับประเทศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยดำเนินการผลักดัน นางเขื่อน พร้อมสมาชิกในครอบครัว รวม 7 คน กลับประเทศกัมพูชาแล้วในวันนี้ ที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ต.ทเพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หลังจากนางเขื่อน ถูกชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รวมตัวขับไล่ฐานต้องสงสัยเป็นไส้ศึกให้กับฝ่ายกัมพูชา
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษได้นำตัวนางเขื่อน ชาวกัมพูชา และสมาชิกครอบครัว เดินทางมาถึงด่านผ่านแดนถาวรบ้านแหลมจันทบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอรับตัวอยู่ก่อนแล้ว
สำหรับสมาชิกที่ถูกผลักดันกลับประเทศในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางเขื่อน แม่ของนางเขื่อน ลูกสาว 2 คน ลูกชาย 2 คน และลูกเขยของนางเขื่อนอีก 1 คน รวมทั้งหมด 7 คน โดย ตม.ศรีสะเกษ พาครอบครัว นางเขื่อน มาถึงชายแดนบ้านแหลมจันทบุรี เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนางเขื่อนและครอบครัว เข้าไปภายในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อทำการตรวจสอบและจัดทำประวัติ ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนการผลักดันกลับประเทศอย่างเป็นทางการ โดยหลังจากนั้นนางเขื่อนและครอบครัวได้เดินออกจากประตูฝั่งไทย เพื่อเดินทางกลับประเทศกัมพูชา
สำหรับสาเหตุของการผลักดันในครั้งนี้ เนื่องจากนางเขื่อน ถูกชาวบ้านในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมตัวกันขับไล่ หลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นไส้ศึกที่คอยส่งข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทหารไทยให้กับฝ่ายกัมพูชา และยังพบว่าทั้งหมดอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและระเบียบการต่างประเทศเพื่อส่งตัวกลับภูมิลำเนาในที่สุด