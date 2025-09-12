xs
ทองปรับแล้ว 4 ครั้ง [+100] รูปพรรณขายออก 55,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 15.50 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 4 ครั้ง โดยปรับเพิ่มสุทธิ 100 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 54,600 บาท ขายออกบาทละ 54,700 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 53,514.80 บาท ขายออกบาทละ 55,500 บาท