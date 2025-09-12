"สรวงศ์" ปัดดึง "ชัชชาติ" เป็นแคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการจัดทำยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง ว่า การเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งพื้นฐานของการยุบสภาก็คืออีก 4 เดือนข้างหน้า ส่วนจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่พรรคก็ได้วางบนพื้นฐานที่ว่าจะมีการเลือกตั้งภายใน 5-6 เดือนนี้
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยไปทาบทามนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้านั้น นายสรวงศ์ ยืนยันว่า ไม่มี และนายชัชชาติ ก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าไม่ต้องการมาดูเรื่องการเมืองใหญ่แล้ว สนใจที่จะทำงานให้กรุงเทพมหานคร ซึ่งตนก็ยินดี ไม่มีอะไร โดยทางพรรคก็กำลังเฟ้นหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะมาเป็นตัวแทนของพรรค เพื่อทำงานบริหารประเทศชาติต่อไป