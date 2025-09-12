ยกคำร้องยุบ 6 พรรคกินมาม่าบ้านจันทร์ส่องหล้า

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบคำร้องยุบ 6 พรรคการเมือง กรณีผู้ร้องอ้างว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ชี้นำการจัดตั้งรัฐบาลผ่านมื้ออาหารและมาม่าที่บ้านจันทร์ส่องหล้า โดย กกต. ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเชิญ 6 พรรคเข้าชี้แจง ข้อสรุปคือ ทั้ง 6 พรรคยืนยันว่าไม่ได้ขาดความเป็นอิสระหรือสูญเสียการตัดสินใจ จึงยกคำร้อง
ทั้งนี้ การครอบงำพรรคเป็นเรื่องละเอียดตามกฎหมาย ต้องทำให้พรรคขาดความเป็นอิสระและมีหลักฐานชัดเจน ซึ่งการปรากฏตัวพูดปราศรัยหรือเข้าร่วมกิจกรรมยังไม่เข้าข่ายการครอบงำตามกฎหมาย ขณะนี้ยังมีคำร้องกรณีทักษิณ ครอบงำพรรคเพื่อไทย ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ส่วน MOA ระหว่างพรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทย เพื่อสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี นายแสวง ระบุว่า หากถือว่าเป็นการครอบงำ จะต้องเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 28 พ.ร.ป.พรรคการเมือง และจะพิจารณาข้อเท็จจริงต่อไป
อย่างไรก็ตาม กกต. ยืนยันว่า การตัดสินว่าพรรคถูกครอบงำหรือไม่ ต้องพิจารณาหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกฎหมาย ไม่ใช่ตามความรู้สึกของสังคม ซึ่งการไปพบหรือพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ถือเป็นการขาดความเป็นอิสระโดยตรง