"ชัชชาติ" ลงเรือตรวจเขื่อนปิดจุดฟันหลอ ย้ำเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม โดยกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำของกรุงเทพฯ ที่ต้องเฝ้าระวังจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. น้ำฝนในพื้นที่ โดยช่วงที่ผ่านมา กรุงเทพฯ มีฝนตกหนักต่อเนื่อง และตกแบบ Rain Bomb ซึ่งมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. น้ำทะเลหนุน ซึ่งจะมีผลดันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้สูงขึ้น และ 3. น้ำเหนือที่ไหลลงมา ซึ่งต้องติดตามใกล้ชิด เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนค่อนข้างสูง ใกล้เคียงกับปี 2554 แต่เชื่อว่าปีนี้จะสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่า เพราะมีบทเรียนและประสบการณ์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันเขื่อนเริ่มทยอยปล่อยน้ำลงมา อัตราการปล่อยอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่ระดับวิกฤตอยู่ที่ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดังนั้นยังมีช่องว่างในการรองรับได้ แต่ไม่สามารถวางใจได้ ต้องระวังหากเกิดพายุเข้าหรือฝนตกหนักทางภาคเหนือ ซึ่งมีโอกาสทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นและอาจทำให้เขื่อนต้องปล่อยน้ำเพิ่ม
ในส่วนของแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยังมีจุดฟันหลอที่ไม่มีคันกั้นน้ำ จำนวน 32 จุด ดำเนินการก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำเสร็จแล้ว 22 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 10 จุด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ 3 จุดภายในเดือนกันยายน 2568 อีก 7 จุดที่เหลือ อยู่ระหว่างการของบประมาณ โดยจุดที่เหลือเหล่านี้ได้จัดเรียงกระสอบทรายแล้ว
สำหรับจุดที่ติดตามข้อมูลอัปเดตในวันนี้ อาทิ บริเวณ ปตร.บางกรวย (จ.นนทบุรี) ซึ่งเป็นเขื่อนของกรมชลประทานที่มีความเสียหายด้านหน้าประตู ทำให้น้ำสามารถเข้ามาได้ ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองบางกรวยได้ทำคันดินชั่วคราวสูง +2.5 ม.รทก. ซึ่งสามารถใช้การได้ น้ำไม่เข้า ส่วนการซ่อมถาวร กรมชลฯ อยู่ระหว่างของบประมาณ 2569 บริเวณวัดวิมุตยาราม ซึ่งเพิ่งสร้างเขื่อนเสร็จ ทำให้การป้องกันน้ำดีขึ้น บริเวณวัดจันทร์สโมสร ซึ่งเป็นจุดฟันหลอ ได้มีการเตรียมกระสอบทรายไว้แล้ว บริเวณวังหลัง ซึ่งเมื่อก่อนเป็นจุดฟันหลอ ปัจจุบันดำเนินการเรียบร้อย บริเวณวัดระฆัง เป็นจุดอ่อนเนื่องจากเป็นท่าขึ้น-ลงเรือ ได้มีการจัดเรียงกระสอบทรายแล้ว
นายชัชชาติ ย้ำว่า การลงพื้นที่วันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการเต็มที่ในการดูแลทุกคน หากพบปัญหาให้แจ้งเข้ามาได้ที่ Traffy Fondue หรือโทร. 0 2248 5115 หรือสายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ ได้กำชับสำนักการระบายน้ำให้ดูแลแนวคันกั้นน้ำให้เข้มแข็ง เสริมในจุดที่อ่อนแอ จุดไหนที่ยังทำไม่เสร็จ ก็จัดเตรียมกระสอบทรายให้พร้อม ติดตามดูแลคันกั้นน้ำด้านบนแม้ไม่ใช่ขอกรุงเทพมหานคร