หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +4.79 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 22,996.81 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (12 ก.ย.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,292.82 จุด ปรับขึ้น 4.79 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.37 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 22,996.81 ล้านบาท