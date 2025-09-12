xs
12.48 น. ฝนถล่มหนักในพื้นที่ชลบุรี เส้นมอเตอร์เวย์ กม.64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

FM91 Trafficpro รายงานว่า เวลา 12.48 น. เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะมอเตอร์เวย์ (ทล.7) ช่วง กม.64 ขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวัง