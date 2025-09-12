xs
รถบรรทุกชนกับ จยย. เส้นพุทธมณฑลสาย 4 ดับ 1 ราย ส่งผลรถติดขัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

JS100Radio รายงานว่า วันนี้ (12 ก.ย.) เวลา 12.16 น. เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกับรถจักรยานยนต์ บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 ช่วงแยกถนนบรมราชชนนี ถึงวงเวียนหอนาฬิกา มีผู้เสียชีวิต 1 คน ทำให้กีดขวางช่องทางซ้าย ส่งผลให้การจราจรติดขัด