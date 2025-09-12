ข่าวจริง! เนปาลประกาศเคอร์ฟิวในหลายพื้นที่จากเหตุชุมนุมประท้วง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เนปาลประกาศเคอร์ฟิวในหลายพื้นที่จากเหตุชุมนุมประท้วงนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ พบว่า เป็นข้อมูลจริง
กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว ระบุว่า เนปาลได้ประกาศเคอร์ฟิวในหลายพื้นที่ เนื่องจากเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 ดังนี้
เมืองกาฐมาณฑุ ประกาศเคอร์ฟิวเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
เมืองลลิตปูร์ ประกาศเคอร์ฟิวเวลา 09.00 น. ถึง 24.00 น.
และเมืองภักตปูร์ ประกาศเคอร์ฟิวเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
