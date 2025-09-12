xs
11.59 น. รถบรรทุกจอดเสียบน ถ.งามวงศ์วาน ขาออก ส่งผลรถชะลอตัว-ติดขัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

JS100Radio รายงานสภาพจราจรวันนี้ (12 ก.ย.) เวลา 11.59 น. มีรถบรรทุกจอดเสีย บนถนนงามวงศ์วาน ฝั่งขาออก จากแยกบางเขน ถึงแยกพงษ์เพชร ก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองเปรมประชากร เพียงเล็กน้อย ทำให้กีดขวางช่องทางซ้าย ส่งผลการจราจรชะลอตัวถึงติดขัด