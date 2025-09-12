xs
กรมชลฯ แจ้งเพิ่มระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาบ่าย 3 นี้ เตือนชุมชนท้ายเขื่อนระวัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (12 ก.ย. 68) กรมชลประทาน แจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวัง หลังทางกรมชลฯ ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อน จังหวัดชัยนาท เป็น 2,000 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ในช่วง 15.00 น. ของวันนี้