สภาพอากาศ 11.15 น. ฝนตกประเวศ บางนา คลองเตย ลาดพร้าว คลองสามวา สะพานสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 11.15 น. พื้นที่ กทม.มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตประเวศ บางนา คลองเตย ลาดพร้าว คลองสามวา สะพานสูง เคลื่อนตัวทิศตะวันตก แนวโน้มคงที่