เลขาฯ กกต.ชี้ "แพทองธาร" ยังไม่เข้าเกณฑ์ให้หลุดตำแหน่ง หัวหน้าพรรค

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าพรรคของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หลังถูกศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรี กรณีผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ว่า หัวหน้าพรรคเป็นตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคเกิดจากการเป็นสมาชิกพรรคก่อน ซึ่งยังไม่เห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งที่จะทำให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค มีอยู่ 2 เรื่อง คือ 1.คณะกรรมการจริยธรรมพรรคขับออกจากหัวหน้าแต่ยังเป็นสมาชิกอยู่ และ 2.พ้นจากสมาชิกพรรค ซึ่งในส่วนของสมาชิกพรรคนั้น จะพ่วงไปที่รัฐธรรมนูญด้วย โดยสมาชิกพรรคจะพ้นต่อเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย แต่ถ้าเป็นศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นคนละอย่าง ซึ่งไม่ถือว่าเข้าเกณฑ์ ดังนั้น จะต้องเป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาเท่านั้น