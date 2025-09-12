xs
หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ +4.28 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 12,795.57 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (12 ก.ย.) ดัชนี set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,292.31 จุด ปรับขึ้น 4.28 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.33 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 12,795.57 ล้านบาท