สภาพอากาศกรุงเทพฯ 10 โมงเช้า ฝนตกเล็กน้อยบางขุนเทียน บางพลัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อย เขตบางขุนเทียน บางพลัด เคลื่อนตัวทิศตะวันตก แนวโน้มลดล ฝนรวมที่เขตคันนายาว สวนหลวง 4.0 มิลลิเมตร