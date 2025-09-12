xs
มาเลย์เตรียมบังคับใช้ "คาดเข็มขัดนิรภัย" ทั้งคนขับ-ผู้โดยสารทั้งหมด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

กรมการขนส่งทางบกของมาเลเซีย เตรียมบังคับใช้ข้อกำหนดให้คนขับและผู้โดยสารทั้งหมดให้คาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อโดยสารยานยนต์ส่วนบุคคล โดยจะบังคับใช้ทั่วมาเลเซีย เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนน และเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการใช้เข็มขัดนิรภัย