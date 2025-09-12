xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 55,450 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 09:03 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 54,650.00 บาท รับซื้อ 54,550.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 55,450.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 53,454.16 บาท