NASA สั่งห้ามบุคคลสัญชาติจีนร่วมโครงการ - เข้าสถานที่ปฏิบัติงาน

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) ของสหรัฐฯ หรือนาซา ยืนยันคำสั่งห้ามบุคคลสัญชาติจีนที่มีวีซ่าถูกต้องตามกฎหมายเข้าร่วมโครงการ และห้ามเข้าไปยังสถานที่ปฏิบัติงานขององค์การ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ครอบคลุมทั้งพนักงาน และนักศึกษาที่ทำวิจัย นางเบธานี สตีเวนส์ โฆษกของนาซา เพิ่มเติมว่า บุคคลผู้มีสัญชาติจีนไม่สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุ และเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อประกันความปลอดภัยในการทำงาน
นอกจากนี้ นักบินอวกาศชาวจีนยังถูกตัดออกจากโครงการสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) เนื่องจากคำสั่งของรัฐบาลกลางที่ห้ามแบ่งปันข้อมูลกับจีน จากความกังวลด้านความมั่นคงของชาติ
