สภาพอากาศกรุงเทพฯ 9 โมงเช้า ฝนตกคันนายาว สวนหลวงวัฒนา คลองเตย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนตกเล็กน้อย ในเขตคันนายาว สวนหลวง วัฒนา คลองเตย เคลื่อนตัวทิศตะวันตก แนวโน้มคงที่