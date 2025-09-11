จนท.ซาฟารีเวิลด์นำสื่อฯ ร่วมตรวจโซนสวนสัตว์เปิด มีป้ายเตือน นทท.ชัดเจน

วันนี้ (11 ก.ย.) เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ นำสื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่โซนสวนสัตว์เปิด รวมถึงจุดอื่น ๆ โดยรอบ เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ภายใน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมให้อาหารสิงโต ซึ่งจากการเข้าไปภายในของสวนสัตว์โซนสวนสัตว์เปิด จะพบเห็นป้ายข้อความเตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้ลงจากรถชัดเจน
นายธานี วงศ์นาค ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยว่า จะเน้นตรวจสภาพกรงที่อยู่อาศัย และรับฟังแนวทางแผนเผชิญเหตุ ของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย
เบื้องต้น อาจจะต้องแก้ไขเรื่องการติดกล้องบนรถของเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อบันทึกภาพขณะปฏิบัติงานในโซนสัตว์ดุร้าย เพิ่มความรัดกุม ติดแผงเหล็กกั้น และชุดป้องกัน สำหรับเจ้าหน้าที่
นายธานี วงศ์นาค ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยว่า จะเน้นตรวจสภาพกรงที่อยู่อาศัย และรับฟังแนวทางแผนเผชิญเหตุ ของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย
เบื้องต้น อาจจะต้องแก้ไขเรื่องการติดกล้องบนรถของเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อบันทึกภาพขณะปฏิบัติงานในโซนสัตว์ดุร้าย เพิ่มความรัดกุม ติดแผงเหล็กกั้น และชุดป้องกัน สำหรับเจ้าหน้าที่