เกิดไฟไหม้แคมป์คนงานย่านราษฎร์บูรณะ ไม่มีเจ็บ-ตาย เบื้องต้นยังไม่ทราบเหตุ

เกิดเหตุเพลิงไหม้แคมป์คนงาน ภายในซอยสุขสวัสดิ์ 60 พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เมื่อเวลา 16.54 น. ที่ผ่านมา โดยสถานที่เกิดเหตุเป็นของ บริษัท เอเอ็นวาย คอนสตรัคชัน เลขที่ 1508 ซอยสุขสวัสดิ์ 60 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ ใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงาน ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นเพิงพักโครงสร้างไม้หลังคาและฝาผนังสังกะสี ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ใต้ถุนเพิงพัก เพลิงลุกไหม้เสียหายอุปกรณ์เครื่องนอนลุกลามกองเสื้อผ้า พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ 3 ตารางเมตร รถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบได้แล้ว
เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้ โดยที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
