ทีมเศรษฐกิจ ภท.เชื่อ "คนละครึ่ง" จะเริ่มได้ภายใน 2 สัปดาห์ หลัง ครม.ใหม่ทำงาน

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หนึ่งในทีมเศรษฐกิจของพรรค กล่าวถึงความชัดเจนในการดำเนินโครงการคนละครึ่ง ว่า ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำลังเก็บข้อมูล และทำการบ้านอย่างหนัก พร้อมยืนยันว่า มีงบประมาณแน่นอน
ทั้งนี้ เบื้องต้นจะใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2568 จำนวน 2.5 หมื่นล้าน ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีใหม่เข้ามาทัน ก็สามารถนำงบประมาณส่วนนี้มาใช้ได้ แต่ต้องดูจากการแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมีผลต่อโครงการนี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า หลังคณะรัฐมนตรีใหม่เริ่มทำงาน จะดำเนินโครงการดังกล่าวได้ภายใน 2 สัปดาห์
