กรมชลฯ คุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา หวังลดผลกระทบท้ายน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนบริเวณภาคเหนือ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่า มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,060 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ทั้งนี้ เพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตราไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำ กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 12 จะใช้พื้นที่ว่างบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา เป็นแก้มลิงชะลอน้ำไว้ชั่วคราว จะทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ยกตัวสูงขึ้น ซึ่งการยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะทำเท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้เกิน 17.50 เมตร (รทก.) จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา
