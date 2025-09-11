ข่าวจริง! เตือน 21 จังหวัด เสี่ยงดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก 10-12 ก.ย.นี้

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เตือน 21 จังหวัด มีความเสี่ยงดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2568 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมทรัพยากรธรณี พบว่า เป็นข้อมูลจริง
กรมทรัพยากรธรณี แจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง ภูเก็ต ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง และพังงา เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
กรมทรัพยากรธรณี แจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง ภูเก็ต ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง และพังงา เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก