สภาพอากาศกรุงเทพฯ 6 โมงเย็น ฝนตกเล็กน้อยที่ดอนเมือง หลักสี่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 กันยายน 2568 เวลา 18.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนตกเล็กน้อยสลับปานกลาง ในเขตดอนเมือง หลักสี่ เคลื่อนตัวทิศเหนือ เเนวโน้มคงที่