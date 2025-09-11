"ธนวรรธน์" เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ส.ค.68 อยู่ที่ 50.1 ต่ำสุดในรอบ 32 เดือน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยว่า จากการสำรวจตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศจำนวน 2,244 คน พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนสิงหาคม 2568 อยู่ที่ระดับ 50.1 ลดลงทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 และอยู่ระดับต่ำสุดในรอบ 32 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2566
ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 44.1 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางาน อยู่ที่ 48.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 58.0 ปรับตัวลงทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 เช่นกัน
