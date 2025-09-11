xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่าย +9.98 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 46,753.07 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (11 ก.ย.) ดัชนี set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,288.03 จุด ปรับขึ้น 9.98 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.78 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 46,753.07 ล้านบาท