เสธ.ทหารย้ำกัมพูชารุกรานก่อน หากไม่จริงใจ ไม่ต้องพูดเรื่องเปิดด่าน

เฟซบุ๊ก กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว 1.21 นาที โดย พลเอก มนัส จันดี เสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย นั่งสนทนากับนายทหารที่ร่วมคณะ และ รองผบ.กกล.สุรนารี และ ผบ.หน่วย บนยอดภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในโอกาสที่มาตรวจการสร้างถนน และติดตั้งกล้องวงจรปิด
พลเอกมนัส กล่าวว่า กัมพูชาเป็นฝ่ายเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์มาก่อน ขอย้ำว่าไทยไม่เคยรุกราน หากกัมพูชาต้องการแสดงความจริงใจ ต้องถอนกำลังกลับ ควรยืนอยู่บนกฎกติกาที่ตกลงร่วมกันได้ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ หากกัมพูชาไม่ถอนกำลังกลับ ไม่ควรพูดเรื่องเปิดด่าน ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่แสดงความจริงใจต่อกัน
