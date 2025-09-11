xs
ราคาทองครั้งที่ 8 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 55,450 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 11 กันยายน 2568 เวลา 14:15 น. (ครั้งที่ 8) ราคาปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 54,650.00 บาท รับซื้อ 54,550.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 55,450.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 53,454.16 บาท