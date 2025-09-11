"ภูมิธรรม" แซะ "อนุทิน" ไหนบอก 4 เดือนเร่งแก้ปัญหา แต่กลับเริ่มปรับเปลี่ยน มท.

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เตรียมโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง เนื่องจากมองว่าไม่เป็นธรรม ว่า ตนยังไม่ได้โยกย้ายมาก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนเก่าย้ายไป 20-30 คน ขอให้ไปถามดูว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาไหนบอกว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาทันทีภายใน 4 เดือน มาถึงก็เริ่มจะโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแล้ว จะเปลี่ยนแปลงอธิบดีกรมที่ดิน และอธิบดีในหลายๆ ส่วน ก่อนมาถามว่า อยากเห็นคุณธรรม ขอให้ไปตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่ตนย้ายมีคุณธรรมหรือไม่
