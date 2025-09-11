สถานทูตฯ เตือนคนไทยในเนปาลห้ามออกนอกเคหสถาน-เคอร์ฟิว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประกาศแจ้งเตือนคนไทยวันนี้ (11 ก.ย.) ว่า ทางการเนปาลได้ออกประกาศคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน หากไม่มีเหตุจำเป็น (Prohibitory Order) และคำสั่งเคอร์ฟิว (Curfew) ในเขต Kathmandu, Lalitpur และ Bhaktapur
ทั้งนี้ ทางการเนปาล ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว ตามการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงล่าสุด โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
คำสั่งห้ามออกนอกออกนอกเคหสถานหากไม่มีเหตุจำเป็น (Prohibitory Order) วันที่ 11 กันยายน 2568 เวลา 10.00 - 17.00 น. โดยช่วงเวลาที่อนุญาตให้สัญจรเพื่อภารกิจจำเป็น คือ
11 กันยายน 2568 เวลา 06.00–10.00 น.
11 กันยายน 2568 เวลา 17.00–19.00 น.
ส่วนคำสั่งเคอร์ฟิว (Curfew) วันที่ 11 กันยายน 2568 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 06.00 น.
สำหรับพื้นที่นอกหุบเขากาฐมาณฑุ (Kathmandu Valley) การบังคับใช้มาตรการความมั่นคงจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการความมั่นคงของแต่ละเขตกำหนด
